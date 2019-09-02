土拓署暑期實習計劃　學生落手落腳為地區做規劃

為讓來自不同專業領域的專上學生學以致用，累積工作經驗，土木工程拓展署每年均會舉辦暑期實習計劃，同時加深參與學生對部門日常運作及工作範疇的了解，今年署方就招聘了約40名實習生，進行6至8個星期的暑期實習，有碩士生隨該署人員到大嶼山實地考察，嘗試發掘當地的「瑰寶」，以期在不超出當區承載量的情況下，吸引市民前往觀光。

3名參與實習計劃的學生獲派駐土拓署轄下的可持續大嶼辦事處實習。就讀城市規劃碩士課程的簡思諾獲派與該署人員到大嶼山實地考察，指令她印象最深的項目，是辦事處與非政府組織及本地藝術團體合作，在馬灣涌推展的小型改善工程，當中包括在東涌公眾碼頭繪畫3D地畫，宣傳馬灣涌的漁村特色和推廣地區文化，認為工程能讓市民有機會參與、連繫市民，亦令居於大嶼山的她，能體驗真正「落手落腳」協助居住的地區做規劃。

就讀土木工程學系的陳家浩則被派往大澳的工地實習，協助管理工地和進行地區改善工程，參與項目包括興建新巴士總站、公眾休憩處等，實習期間發現工地工作與想像不同，與人溝通非常重要，需要部門與部門之間的協調，亦需與包括居民在內的不同持份者溝通，讓工程能獲市民理解及支持。另一名傳理系學生郭嘉晴則在實習期間協助管理辦事處Facebook，宣傳辦事處工作和其他自然保育計劃，又構思以動畫介紹部門特別設計的可持續環保旱廁，讓市民更易明白新式旱廁的運作原理和好處。