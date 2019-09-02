東方日報A2：堵機場　交通癱　禍延東涌站

網民昨日發起堵塞來往機場的交通，近千名示威者堵塞機場巴士總站，但因機場有大批警員布防而未能攻入，示威者堵塞機場不成，於是行出東涌，沿路大肆破壞，包括丟雜物落機鐵路軌，影響列車服務，又設路障和放火，最後破壞港鐵東涌站設施，示威者幾乎反轉整個東涌，玩殘旅客及居民，雞犬不寧。傍晚時分，大批防暴警察由機場到達東薈城準備展開驅散及搜捕行動，惟示威者已四散。

黑衣示威者昨午近四時起，由機場二號客運大樓沿機場路行出東涌，沿途用水馬等雜物架設路障，令交通十分擠塞。約四時半，示威者掟鐵通及石頭等雜物入機鐵路軌，附近一列機鐵立即停車，約十五分鐘後，有港鐵職員趕到，搬走雜物。其後又有三人闖入路軌範圍，被交通警帶走。港鐵表示，由於有人闖入機場快綫近機場站的路軌範圍，影響列車服務，為安全起見，機場快綫往香港站方向的列車暫停服務。

當示威者行到國泰城時，在外牆噴字，寫上「國泰奶共可恥」字樣。示威者在東涌北大嶼山公路往機場方向近東薈城下的公路，用單車、路牌及水馬等雜物設路障，有十多架車輛被困，警方令所有往機場方向的車輛轉駛上東涌，交通非常擠塞。期間有示威者指一名中年男子用磚頭襲擊其中一名示威者後腦，雙方起哄推撞。此外，示威者又在東涌游泳池扯下五星旗並放火燒毀。

大批示威者行到港鐵東涌站後，隨即大肆破壞站內設施，包括擊碎客務中心玻璃、閉路電視、車站控制室、出入閘機及售票機等。港鐵表示，由於東涌站受到大規模破壞，東涌站即時暫停服務，東涌線列車不會前往東涌站。之後示威者又在東涌站外的順東路迴旋處燃燒雜物，火勢猛烈。

及後數百名防暴警察由機場行出東涌，約傍晚六時半，防暴警察到達東薈城，但東涌站的示威者早已四散。防暴警進入東涌站，並進入港鐵列車車廂，截查車上乘客及要求乘客離開。速龍小隊及防暴警察亦封鎖東涌站各個出入口。警方又在東涌一帶搜捕示威者，被街坊喝罵，以及大叫「黑社會走啦！」

由於昨午青衣站遭示威者破壞，港鐵為安全起見，指車站需要暫停服務，東涌線亦全線暫停服務，而由於機場快綫和東涌線已無服務，迪士尼線晚上亦暫停。由於來往機場及東涌的交通癱瘓，有傳示威者由梅窩乘船出中環或長洲，大批防暴警察在中環碼頭截查可疑乘客，檢查隨身物品及查問，及後又到往愉景灣的中環碼頭入口戒備。