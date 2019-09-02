經濟重創　零售陷冰點

中美貿易戰持續，以及反對修訂《逃犯條例》示威暴力衝突無止境，香港政局不穩，經濟遭嚴重打殘，百業蕭條。有移民顧問分析，近期社會事件令市民對香港前景的憂慮日增，動搖港人對政府的信心，近月移民意欲有爆發性增長，恐觸發新一輪移民潮。

遊行示威衝突未見休止，至今已有逾三十個國家及地區對香港發出旅遊提示，七月訪港旅客按年跌百分之四點八，當中內地旅客按年減少百分之五點五，兩者均是今年以來首次錄得跌幅。

旅遊業是香港一大經濟支柱，連帶背後的酒店業、餐飲業、零售業、物流業等亦受影響，香港酒店更成重災區，部分地區酒店八月入住率跌逾一半，要減價四至七成促銷救亡。

酒樓更出現骨牌式倒閉，飲食業職工總會過去兩個月接獲約十五間酒樓結業個案，分布油塘、尖沙咀、中環、北角及粉嶺等地區，有業界更形容目前情況比沙士時期更慘。

香港零售銷售數據跌幅加劇，七月零售業總銷貨價值按年大跌百分之十一點四，為近三年半以來最差。零售業界指每當有示威遊行，遊客區商戶的營業額更插水七、八成，預計未來兩個月的情況更加嚴峻。

連串社會衝突已令市民對前景的憂慮日增，紛紛有意求去。繼澳洲新南威爾士省移民局指港人投資移民申請數目增加後，當地有地產商指港人上季查詢量急增三成至五成不等，不少人都有意在當地購置豪宅；新西蘭亦出現相同情況。

港人移民意欲有爆發性增長，申請移居馬來西亞及台灣的港人亦有增加。環凱移民顧問有限公司董事張家禧直言，六至八月的社會事件，令不少港人對政府的信心動搖，期間移民查詢激增三倍以上，正式委託申請移民個案亦較以往每月平均增加一倍，可以算是一個移民潮，相對一四年佔中時有過之而無不及。而近期有意移民港人，更以卅五至五十歲最多，多為中產。