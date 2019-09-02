政府無能司法不彰　示威攬炒港人爭相移民

持續近三個月的修訂《逃犯條例》風波令社會動盪不安，港人信心瀕臨崩潰，有移民顧問形容近月查詢移民個案有爆發性增長，當中不少是八十後中產。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者擔心社會分裂無休止，政治爭拗成為常態，示威攬炒令香港萬劫不復，民生和個人自由受到影響。受訪者又歸咎政府無法治港，坦言對香港前景感到絕望，令移民意欲激增。

馬來西亞政府今年已接獲二百五十一宗港人申請移居到當地，較去年全年批出的一百九十三宗大幅上升三成。台灣內政部移民署網頁顯示，今年六月份便有九十二名港人獲當地的定居許可，較去年六月份增逾兩成。今年首半年獲當地定居許可的港人有六百零五人，亦較去年同期增加兩成七。移民顧問指出，近日的移民講座場場爆滿，由以往「十個冇一個再跟進」，近期「十個有一半都係想搵移民顧問幫手」，近期查詢的港人較多關心年幼子女學業，且有不少年屆三十至四十歲、處於黃金年齡人士皆「好認真考慮」移民。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問四百六十八名十八歲或以上市民，結果顯示，對於馬來西亞今年已接獲二百多宗港人移民申請，近月查詢暴升三倍，澳紐地產查詢亦大增，四成二受訪者認為，是擔心社會分裂無休止；三成六直指，反映港人信心動搖；一成一擔心移民潮爆發。

有意移民港人以三十五至五十歲最多，不少為中產，四成二受訪者稱，反映對港前景感到絕望；三成二認為，父母期望子女在安穩環境生活；一成一擔心專業人才流失。

由一四年佔中以至反修例政治風波，政爭不斷，四成受訪者擔心政治爭拗成常態；三成八認為，香港面臨政治災難；一成七無奈指社會難恢復元氣。

示威亂象嚇窒訪港旅客，同時受到中美貿易戰衝擊，受訪者憂慮香港未來經濟環境，四成六直指港陷雙重浩劫，摧殘百業；兩成六憂營商環境轉差，經濟受挫；一成九擔心倒閉裁員陸續有來。

特首及政府高官民望屢創新低，大部分受訪者批評政府的管治能力，三成三轟法治不彰，無法治港；兩成九直指政府威信破產，官員須問責下台；兩成四認為，無能力化解危機。

反修例示威引發的暴力行為不斷升級，更有建議政府透過《緊急法》平亂，受訪者對香港當前狀況感到悲觀，五成五斥示威攬炒，萬劫不復；兩成五感到民生和個人自由受影響；一成三形容香港命懸一線。

綜觀情況，大部受訪者對香港前景感到悲觀，政爭不斷，惟政府威信破產，管治無能，無法化解危機，預料香港未來的政治及經濟環境只會愈來愈差，動搖港人的信心。