探射燈：河道抗生素超標　源自社區排放

陳竟明指本港河道中的抗生素，多來自人類排泄物中的抗生素殘餘。

英國約克大學早前進行一項有關藥物污染河道的研究，在全球100多條河道抽取水辦檢視其污染情況，發現本港首條大型活化明渠啟德河有多達9種抗生素，其中2種更高出安全標準5倍，位列全球最高抗生素殘餘河道排名中第9位。大埔林村河亦榜上有名，被驗出含4種抗生素。

東網早前卻發現不少釣友聚集啟德河及林村河垂釣，有人更將魚獲出售、帶回家食用，甚至打碎作魚糧餵飼魚排海魚。即使獲告知河道含抗生素後，不少釣友均表示不感到擔心，謂油煎能僻去異味，不介意食用該些魚獲。

香港中文大學環境科學課程主任陳竟明教授指，本港養殖業式微，河道中的抗生素多源自社區。河道附近的住宅、醫院和污水處理廠會將人類排泄物中的抗生素殘餘，經由管道排放至河道，造成污染。他指環保署未有將殘餘藥物納入常規水質監測範圍，做法並不理想，而相關的《水污染管制條例》已訂立逾30年，有必要進行檢討，他建議將抗生素和微塑膠加入管制範圍，惟該署研究約5年至今仍未有方案。

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