探射燈：耳念珠菌爆發　疑與濫用藥有關

曾祈殷指濫用抗生素與感染念珠菌有間接的關係。

本港濫用抗生素問題成風，衞生署2016年數據顯示，本港70%受訪私家醫生有經常處方抗生素的習慣，3分1受訪者過去1年曾服用抗生素，濫用情況使耐藥性惡菌肆虐。其中耳念珠菌今年入侵2間公立醫院，本港1個月內爆發16宗帶菌個案，有醫學界人士估計爆發與抗生素使用不當有關。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷指，念珠菌是人體常見的真菌，其中包括耳念珠菌。由於耳念珠菌有較強的耐藥性，能長期存活於患者、醫護人員身上，亦有機會依附在醫院設施，一旦入血足以致命。他直指濫用抗生素與感染念珠菌有間接的關係，「抗生素用得多會容易導致真菌感染。」因此經常服用抗生素的女性感染念珠菌的機會大增。

雖然肉類、海產、河水中的殘餘抗生素含量較低，但環境中的細菌長期暴露在抗生素之中，有機會產生耐藥性，「啲菌會變得惡咗」。低免疫力人士長期進食含抗生素的食物，儼如長期服用低劑量抗生素，可產生腸胃不適或其他敏感反應，女士感染尿道炎的風險亦會提高。

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