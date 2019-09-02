探射燈：八成街市樣本驗出禁用抗生素　日日食落肚

具抗藥性的耳念珠菌爆發，估計與抗生素使用不當有關。獸用和農業用的抗生素更已入侵飯桌，東網委託專家檢測肉類和海鮮樣本，當中逾80%驗出含有食物中禁用的抗生素氯霉素，有學者前年亦有類似發現，更指食物經過高溫加熱後，抗生素含量不跌反升。醫生指濫用抗生素更恐致耐藥惡菌肆虐。

東網從大埔墟街市及牛頭角街市購入12個分別新鮮、急凍或冰鮮的食材樣本，樣本交予專家檢測食物中四環素、氯霉素和磺胺嘧3種抗生素的含量。研究團隊以美國國家環境保護局標準方法萃取化合物，再以儀器檢測，結果發現除了2個雞蛋樣本外，其餘10個樣本均檢測出氯霉素，當中以2個蟹樣本含量最高，冰鮮蟹每公升有8.19微克，新鮮蟹每公升6.23微克；其次是冰鮮魚和冰鮮蝦。惟根據《食物內有害物質規例》，氯霉素屬於違禁物質。

按例四環素和磺胺嘧的濃度上限則為或公升100微克。樣本中冰鮮魚、急凍豬肉和新鮮豬肉檢測出四環素，濃度由每公升0.04至0.13微克不等；新鮮蝦樣本則發現有磺胺嘧，含量為每公升0.1微克，均未超出濃度上限。

香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士指，在全球暖化下，海水的溫度、鹽度變得不穩定，海洋生物容易死亡，部分海產養殖場於水中加入大量抗生素，以提高海產存活率。而海產體積一般較禽畜為小，檢測出抗生素的濃度亦相對較高。

香港教育大學科學與環境學系助理教授鄧文靖於2017年亦發現市面上多款食物含有抗生素，部分食物經過加熱後，抗生素含量不跌反升，當中以烤焗和油炸的烹煮方法最明顯。鄧同時收集31名學前兒童和小學生的尿液樣本進行檢測，結果發現80%樣本均含有抗生素。

食環署食安中心回覆指，2016年至今年7月，共抽取超過9500個食物樣本作抗生素殘餘測試，除7個水產樣本被驗出含氯霉素、3個水產樣本被驗出含硝基呋喃類代謝物、2個蜂蜜樣本被驗出含甲硝唑及1個冰鮮鵝樣本被驗出強力霉素超出法例標準外，其餘樣本全部通過檢測。該中心同期共提出4宗檢控。

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