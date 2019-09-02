Dr.東：10%長者患肌少症　阻力運動有助「蓄肌」

現時10個長者約有1個患有肌少症，即肌肉量減少，導致活動能力下降。東區尤德夫人那打素醫院一項研究發現，76個老人日間醫院新症中，27%長者有肌少症問題，但透過8星期阻力運動訓練，即有效改善步速及平衡力。有物理治療師指40歲後肌肉會開始快速流失，肌少問題普遍，但容易被忽略，增加跌倒及骨折風險，呼籲市民趁早「蓄肌」。

隨着年紀增加，肌肉量開始流失，東區尤德夫人那打素醫院物理治療部一級物理治療師李凱平指出，40歲時，肌肉每年減少約8%，70歲時減幅更達15%。而肌肉流失會影響日常生活，包括不能扭乾毛巾、坐低後難以站起來、上落樓梯困難、不能追巴士及「過唔切」馬路等。

她指雖然長者患上肌少症的情況普遍，但往往未能及時察覺，直至活動能力下降才發現問題，一般市民以為瘦削長者才有肌少問題，但事實上，超重人士亦會患上肌少症，呼籲市民要有恒常運動，盡早「「蓄肌」。東區醫院營養部營養師羅佩儀建議長者每日進食6至8份高蛋白食物，例如雞蛋、肉類及果仁。

為協助長者辨識及應對肌少症問題，東區醫院展開一項研究，在去年7至9月老人科日間醫院76個新症中，找出39名可獨立步行，又願意回家做運動的合適研究對象，透過步速、手握力量及生物電阻分析，確定21名長者患有肌少症。研究隊伍將肌少症長者分為2批，分別接受8星期的「傳統物理治療」及針對不同肌肉鍛煉的「阻力運動訓練」，最終發現後者在步速、平衡力及3米來回時間均有顯著的進步。

今年79歲的陳伯早前有肺積水問題，需要臥床多月，雙腳自此變得無力，「出街都唔敢自己出」，5月參加了「阻力運動訓練」，「幾乎每日都在家自行鍛煉」，並配合高蛋白飲食，現時雙腳較有力，步行時較穩陣，有信心自己單獨外出。

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