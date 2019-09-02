網民熱話：中港車司機無啦啦舉中指？ 「1823啦」

馬路上人多車多，很多時候都有莫名其妙的事情發生。近日在觀塘，就有一名駕駛中港私家車的司機，向另一名司機舉中指，其後又衝紅燈。其不禮貌舉動，遭到網民圍攻：「五行欠打！」

網民Tse Tin Yan上月28日在Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」分享一段影片，當時的觀塘成業街有數輛車等待轉燈，而行人路的人流頗多，不時有人在車輛空隙間穿插而過。拍片車輛尾隨一架藍色私家車，一直相安無事，誰知當車龍開動時，藍色私家車司機竟突然從車窗伸出中指。拍片司機立即連續大力響按，似乎相當不忿。

片段至此尚未完結，藍色私家車向前行駛十多秒後，交通燈開始轉換，司機竟突然加速，踩油衝紅燈，事主見狀再次猛響按，大叫：「嘩，好X型！」又向車上友人表示：「我有錄像」，聽起來十分興奮。

網民看過片段後，紛紛建議事主致電「1823」投訴，兼斥責私家車司機的行徑，又謂：「要型就要付出代價。」不過，亦有網民認為事出必有因，片段並不完整，「係咪有『前傳』呀？」

網民有話說

Man Man：1823將條片畀人，送佢一程

Stanley Chung：聽段片第3秒講爭位喎，係咪有前傳，不過後面架車咁慢，爆唔起就唔好衝啦

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