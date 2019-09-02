修例風波：皇仁數十人「齊發夢」半小時　家長憂損校園生活

政府修訂《逃犯條例》一事牽連學界，傳統名校皇仁書院一眾學生及舊生，在網上發起「開學日齊發夢」活動，呼籲學生及舊生趁今日(2日)開學日，身穿黑衣及戴上口罩、眼罩等裝備回校。

現場所見，早上7時許有數名身穿黑衣及戴上口罩的人士在皇仁書院附近的銅鑼灣運動場聚集。至早上8時許，有逾50人戴上口罩、面罩在校門外站立，部分人身穿校服，亦有學生在門外派發傳單。

學生與舊生在門外高叫口號逾半小時後，學生於8時半前進入學校。他們步入校園時，被教職員要求除下口罩、面罩等裝備。而校友在門外叫口號至近早上9時，唱了數遍校歌後離去。

不少學生如常上學，有家長送首日上學的兒子，皇仁書院則有約8名教職員在校門外等候學生。中四的王同學支持罷課但未有響應，稱因家長不批准，想他專注學業。另一中四同學回校時戴上口罩，他指，考慮到家長教師及學業因素，故未有響應罷課，但認為罷課是學生最基本可以做的事。

家長李先生送就讀中一的兒子上學時指，有留意新聞報道，稱「我哋做番自己正常嘅嘢」，指初期亦有擔心示威活動會影響校園生活。

參與今次行動的中六學生郭同學指，學校是學習的地方，培訓學生成為明日領袖，學生有責任推動社會進步，「如果我哋只係掛住讀書，乜都唔理，同呢個目標有啲背道而馳」，他指不擔心學校會秋後算帳，因事前已與校方溝通。