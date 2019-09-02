修例風波：示威者燒五星旗　張建宗稱挑戰國家底線

反對修訂《逃犯條例》風波引發的示威行動持續，政府今早(2日)舉行跨部門記者會回應上周六(8月31日)及本周日(9月1日)的衝突情況。政務司司長張建宗表示，對過去的周末感到痛心，稱示威者暴力不斷升級，行為無法無天，更有示威者將東涌游泳池的五星旗燒毀，是公然挑戰國家底線，衝擊一國兩制，政府予以最嚴厲譴責，會追究到底，全力支持警方果斷、嚴正執法。

張又指，示威者無視法庭禁制令，到機場及多個港鐵站大肆破壞，刻意堵路縱火等，影響旅客及市民，對香港經濟造成傷害。保安局局長李家超表示，示威者的暴力危險程度愈趨嚴重，在上周六向警方投擲近百個汽油彈，警方更在港鐵站拘捕一名13歲少年，在其身上搜出2個汽油彈，又在港鐵站月台搜出一批汽油彈，若在站內起火爆炸後果不堪設想。

對於商界要求政府澄清會否動用《緊急法》時，張表示，現時港府正在全面檢視，可動用甚麼法例幫助警方執法，強調會持開放態度，從香港整體利益出發。

李提到，示威者肆意攻擊持相反意見的人士，製造「黑色恐怖」，他留意到社會上仍然默許暴力出現，呼籲社會向暴力說不，共同維護法治。對於速龍小隊被指衝入太子站車廂無差別襲擊市民一事，李指事件要看前因後果，不能就單一片段下結論，對警方並不公道。

運輸及房屋局局長陳帆指，上周六共有32個港鐵車站受惡意破壞，佔全港鐵路系統的三分一，5條路線因此停運；昨日亦有15個車站受損，東涌及青衣站的車站控制室亦受破壞，威脅車站人員安全，需要緊急撤離，有示威者更在路軌放置金屬硬物，影響行車安全，絕對不能容忍。他又指，昨日堵塞機場行為，令旅客交通嚴重受阻，自昨午1時起，有25航班被迫取消，約200航班延誤。

教育局局長楊潤雄則指今日開學情況良好，個別學校有學生作默站、人鏈等行為，他們事後已上課，另有學生在學校進行其他行為表達訴求，學校已按程序處理，會特別關注欺凌問題。