修例風波：罷課礙升大學　中六生指爭取民主更重要

【12:20】集會未正式開始，現場原本約有70人聚集，但因大雨持續，集會人士待天氣稍為好轉後始正式開始。

反對《逃犯條例》風波不斷，由中學生反修例關注組、青年反修例關注組及香港眾志共同協作的「中學生罷課籌備平台」，於今日(2日)開學日在愛丁堡廣場發起罷課集會，惟因天雨關係，集會開始時間由早上10時30分順延至中午12時半。

香港眾志副主席鄭家朗估計，學生會先進行校內罷課，下午才陸續參與集會，預計有不少於9000人參與校內罷課，及500人參與集會。他指政府一直誤以為只要一開學，社會便會回復常態，但其實政府一日不回應及正視訴求，社會難以回復常態。

青年反修例關注組代表梁同學指，有過百學校參與校內罷課，得知有警察今早於街上截查中學生，梁直指是白色恐怖，企圖打擊學生罷課權利。

就讀中六的林同學指，希望透過集會告知社會中學生的想法，她今明(3日)兩天都罷課，直言難免會影響升大學，但爭取民主自由對她來說更為重要，「讀到大學，但無民主自由，咁又有咩意義呢？」她表明學校反對罷課，但尊重學生選擇，只要簽妥「罷課通知書」讓校方、家長得知去向，便可參與罷課集會。