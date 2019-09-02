威嚇殺前女友全家　男警遭革職判罰款守行為

年輕女子不滿警員男友身邊太多女性而提出分手，男警拒絕並向對方發恐嚇短訊，威嚇會殺死對方父母及上門放火，留言：「我殺完你屋企人，我會自首，我會畀驚喜你！」該名警員事後被控刑事恐嚇罪，案件今日(2日)在沙田法院審訊，男警否認控罪。律政司考慮過被告職業、案情和控罪性質，決定給予被告機會。法庭最終下令被告自簽2000港元守行為2年。

22歲被告許劍霆報稱警員，控罪指他於去年10月16日至17日，刑事恐嚇其廖姓前女友和她父母，意圖使他們受傷。控方同意簽保守行為了事，條件是被告需承認案情和簽保守行為兩年。辯方求情指，被告因此事已經得到教訓，又要承受很大壓力，更被警隊革職。

辯方希望法庭接納被告的WhatsApp和Instagram訊息為案情的一部分，指這些證據有助法庭更全面地分析本案。訊息披露被告駭人的言論，「我可能有日會失控殺X晒你屋企人，殺X埋你同我自己」、「我一定要用盡辦法，我唔要幸福，你都唔使要，我最多坐十幾年，你屋企人就永遠冇咗！抵！你想幸福呀？好呀」、「我要你永遠生活喺黑暗……要你痛苦一世」，並不斷警告事主，他的死亡威脅不是空口說白話。

案情指，被告與事主本為中學同學，2018年6月二人在Instagram重新聯繫，並快速發展成情侶，惟事主見被告身邊女伴不絕，3個月後決定分手，但被告不肯，竟發短訊給對方，威嚇殺死她父母，又會在她家門放火，令她永遠失去家人。警誡下，被告承認自己情緒不穩，難以接受分手的事實，一時衝動才會威嚇事主。