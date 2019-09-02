修例風波：瑪麗400醫護築人鏈　抗議警暴掀白色恐怖

瑪麗醫院有醫護人員舉行「人鏈」行動，抗議警方濫用暴力和製造白色恐怖。(霍芊芊攝)

反對《逃犯條例》修訂風波持續，瑪麗醫院今日(2日)有醫護人員自發舉行「人鏈」行動，倣效早前的「香港之路」，抗議警方濫用暴力和製造白色恐怖，並譴責有警員涉槍射市民眼部和在港鐵站無差別打人，又濫捕救護人員及阻礙醫護與病人家屬討論病情。另外，威爾斯親王醫院亦有靜坐活動，約400名醫護人員參與。

「人鏈」於今午1時開始築起，環繞連接瑪麗醫院K座、S座和主座的天橋。約400名醫護人員築成人鏈後，高叫口號，下午2時散去。有醫護人員派發黑口罩、黑絲帶予參加者，亦有醫護人員舉起標語牌。

「人鏈」行動發起人之一陳醫生強調，「政見唔影響專業」，並解釋人鏈在下午2時準時散去是因為醫護人員的午膳時間結束，需要重回工作崗位，不會阻礙專業。

藥劑師鄭先生稱，聽聞同事或同業曾遭遇警員在病房簾子內監察醫護人員為病人檢查身體，他斥此舉侵犯病人私隱，亦對醫護人員施加無形壓力，製造白色恐怖，他怕以後有需要帶醫療器具外出時，會莫名被捕。

物理治療師甄姑娘第一次參加醫護界的抗議活動，稱無法再忍受警察的暴力而決定站出來，斥警察在港鐵太子站內無差別打人「好恐怖」，看新聞時更忍不住大哭。