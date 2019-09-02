台灣壹電視承諾尊重東方版權　日後如有轉載另申請授權

修訂《逃犯條例》集會示威活動持續不斷且愈演愈烈，東方報業集團（下稱「東方」）網站《on.cc東網》全程直播為讀者報道最快最新資訊，但東方早前發現台灣壹電視旗下新聞頻道「壹新聞」涉擅自使用東網的現場直播畫面和片段，事後東方法律部已向壹電視廣播股份有限公司發信，要求立即刪除相關影片，而於東方發信後，相關影片已刪除。台灣壹電視日前正式回信東方，承認於轉載東網新聞影片時，疏未書面申請及標示著作來源為東方所有，承諾日後如有轉載東方所有新聞內容或影片需求時，將另行申請授權後再行使用，並尊重東方之版權，請東方諒查。

壹電視廣播股份有限公司於8月30日，就有關轉載東網新聞影片一事回信東方，指其公司所屬「壹電視twnexttv」YouTube頻道，為即時向閱聽觀眾傳達近期香港地區「反送中事件」之新聞訊息，於轉載東網新聞影片時，疏未書面申請及標示著作來源為東方集團所有，該公司於8月16日收到東方去函後，已立即下架刪除該等影片，日後如有轉載東方所有之新聞內容或影片需求時，將另行申請授權後再行使用。

修訂《逃犯條例》的風波持續，東網一直無懼現場惡劣環境，為讀者走到最前，報道現場實況。但東方早前發現，在今年8月期間，台灣壹電視已先後多次使用東網有關修訂《逃犯條例》爭議的多條直播片段，經過加工剪輯後，上載到壹電視在一個影片分享網站內的頻道上播放使用，更在東網原片右上角標有「東網電視」的位置，擅自加上「壹新聞NEXT TV」的標誌。東方認為其行為已侵犯東方的版權，行為不可接受。東方非常重視今次事件，絕不容忍任何人在未經東方同意下使用東方版權作品，東方保留一切法律追究權利，東方法律部事後已向壹電視廣播股份有限公司發信，要求立即刪除相關影片。

壹電視涉轉播東網的現場直播畫面則有8月10日的銀髮族再上街遊行，以及8月12日百萬人塞爆機場集會等等，這更是其取用東網時間最長的一段現場直播畫面，時間長達8小時。而部分畫面，竟然標出「畫面提供：東網電視」的字樣，惟壹電視根本從未徵詢東方是否能採用有關片段。