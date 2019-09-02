西貢一小學爆性侵　男教師30年前涉非禮5女生

西貢一間小學爆出懷疑性侵醜聞，該校一名男教師被指於30年前涉嫌在校內非禮5名女生，疑藉故將她們叫到教師桌，然後涉嫌將手伸進她們的校裙內摸大腿、臀部甚至私處非禮。直至去年初，其中一名女事主受到反性侵運動「#Metoo」啟發，挺身而出報警揭發事件。涉事男教師否認9項非禮罪，案件今(2日)在區域法院開審。

56歲男被告麥龍兒，事發時在涉事小學任教英文及體育課，據報他現已晉升為訓導主任。

控方案情指，4名女事主X、Y、Z及A均是同一屆學生，另一事主B較她們年輕4歲，B在93年轉校到涉事學校讀小一。X憶述她於1988至90年就讀小一及小二時，被告曾經3次在不同日子，在英文課堂藉故把她叫到教師桌，當被告坐在教師椅子上而X站在他身邊時，被告將手伸入X的校裙內，在X內褲外摸她的大腿及臀部，第三次時被告更伸手入她內褲內摸她的私處，Y曾目睹X因為上述事件而流淚。案發的1988至1994年間，被告以同類手法侵犯其他事主。

去年2月，X到警署報案，警方調查後發現其他事主牽涉事件。去年3月22日，被告被警方拘捕，5名事主均在認人手續中認出被告。

辯方今早一度申請將其中一條涉及事主B的控罪永久終止聆訊，理由是案中另一名知情的教師已經過身，辯方無法在庭上向該名教師盤問，對被告造成不公，惟有關申請被法官拒絕。

另外，控方披露被告及部分事主均有家室，擔心事主作供時跟被告有直接眼神接觸，又或日後被告跟事主在街上碰面，會出現尷尬情況，申請除了公眾人士外，被告亦應受屏風阻隔不能看到事主作供的情況，惟法官認為事主現已是成年人，心智上應能應付得到尷尬情況，遂拒絕控方申請。