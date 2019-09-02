傅明憲父親入稟高院　追葉劍波500萬元

海域集團前主席、在2010年因串謀詐騙海域旗下公司被判監7年的葉劍波，以及由其兒子葉域創立的御峰集團控股有限公司，被一名與葉劍波前岳父傅奇姓名發音相似的人士入稟高院索償。對方聲稱葉的前妻傅明憲是其代理人，指葉劍波曾向傅明憲作口頭擔保，指御峰集團會履行合約，以500萬港元贖回它發行的可換股票據。對方因此要求御峰集團和葉劍波按合約規定，向他支付500萬港元。

本案原告在入稟狀中，只申報了英文姓名Fu Kuo Liang，其中文譯音與葉劍波前妻傅明憲的父親傅國梁相似。傅國梁在50至70年代曾以藝名「傅奇」從事電影演員及監製之工作。至於被告則分別是御峰集團控股有限公司和葉劍波。據原告在入稟狀稱，他在2014年底與御峰集團控股簽訂認股協議。原告現指御峰集團控股違反協議，未有履行責任以500萬港元購回他手上的可換股票據。原告現要求御峰控股集團為此作出賠償。

至於針對葉劍波的指控，原告就指葉劍波在他與御峰集團控股簽訂合約當日，曾向原告的代理人傅明憲作出口頭承諾，擔保御峰集團控股會履行合約。葉劍波因此亦以擔保人的身份承擔相同的責任。