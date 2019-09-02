修例風波：零售業銷售額跌70%　團體憂現裁員潮

香港近月面對中美貿易戰及連場示威，零售、旅遊、酒店業深受影響。工聯會屬會香港百貨、商業僱員總會今(2日)公布一項調查結果，反映受示威活動及訪港旅客減少影響，有零售業界員工收入下跌，部分商舖因示威活動提早關門，員工更被要求補回工時或扣減工資。團體形容情況雪上加霜，促請政府為業界提供緊急失業援助金，金額為月薪80%或上限1.4萬港元，另提供免費技能提升課程等，協助業界渡過難關。

該會於上月27至30日訪問832名從事百貨及零售的從業員，結果反映，有27%受訪者稱其公司需要員工補回因示威而提早關門的工時或扣薪。收入方面，大部分受訪者工作的店舖銷售額下跌30%至70%以上，有60%人指近兩個月收入比去年同期下跌，佣金減少50%以上，另有60%表明對未來零售業的信心感到悲觀。

零售及批發從業員協會理事長蔡宗建指，藥房、化妝品店深受影響，有在銅鑼灣銷售藥妝的零售業員工指，因示威活動頻頻發生，「一個月拉幾日閘」，例如上月31日，只營業兩個多小時，過往有300萬港元營業額，近月只有100萬港元，員工僅取底薪，失去3000港元以上的佣金。他指，有百貨公司已要求員工放年假或無薪假期，擔心未來情況會更慘淡，持續惡化下會出現裁員潮。