修例風波：示威者8.31掟逾百枚汽油彈　警近三日拘159人

反修訂衝突持續，警務處助理處長(行動)麥展豪今日(2日)指，示威者使用汽油彈情況愈趨激烈，於上周六(8月31日)投擲了過百枚汽油彈，而當天，警方發射了241枚催淚彈、92發橡膠彈，自修例風波以來，已有1117人被捕。

警察公共關係科總警司謝振中表示，上周五(8月30日)至昨日(1日)有159人被捕，年齡介乎13至58歲，並澄清上周六太子站內沒有死亡個案。另外，網上流傳一張腰間纏疑似槍械男子投擲汽油彈的照片，謝重申，該槍非警隊使用槍械，並警告如示威者攜帶類似氣槍出現，警方會以相應武力應對，或有難以想像的後果。

謝指昨日示威者沒有停止暴力行為，在機場範圍利用手推車及雜物及其他助燃物品設路障及堵路，指上述行為已違反禁制令，亦有示威者進入機場快線令行車受阻。警指，有蒙面示威者入港鐵站進行破壞，當中包括消防裝置及站內設計又打爛車站玻璃及月台幕門。全港近90個地鐵站有三分一被破壞。

消防處副消防總長(總部)陳慶勇表示，上周六接獲與示威有關的火警有8宗，當中兩宗在政總及警總投擲汽油彈。另一宗有人用易燃液體於灣仔莊士敦道燒雜物，火警中亦波及附近的酒店，而昨日日亦有兩宗縱火案，一宗在東涌港鐵站外燒雜物，一宗在天水圍投汽油彈。