小學教師30年前非禮5女生案　女事主憶述三度受辱時飲泣

西貢一間小學的男教師被指於30年前在校內非禮5名女生，涉嫌藉故將她們叫到教師檯，然後將手伸進她們校裙內摸大腿、臀部及私處。到去年初一名女事主受反性侵運動「#Metoo」啟發報案，56歲男被告麥龍兒否認9項非禮罪，案件今(2日)於區域法院審理。

現已婚並育有一名女兒的女事主X下午出庭作供稱，讀小一或小二時，被告教她英文，有次被告在課堂完結前叫她到教師桌，她站在被告右邊，在班房只剩兩人的時候，被告一邊替她講解習作，一邊伸手入她校裙內摸大腿及臀部，直至小息完結才停手，並拍拍她臀部示意離開。

X指，事隔約一個月，被告重施故技，及後又第三次非禮她，這次被告的手除了摸她大腿，更移到她的私處，被告用手指觸及她的陰唇，當時她非常驚慌，並且哭泣，但她不敢出聲，只想盡快離開。X說到第三次非禮事件時，一度在庭上飲泣。

X表示，她當年一直沒將事件告訴他人，因為她覺得「好醜，唔明係咪啲習作做得唔好先畀人摸」，被告深受學生歡迎，她怕「講出嚟無人信畀人笑」。她指父母工作繁忙，對她管教十分嚴格，她不敢告訴父母。X憶述她讀小五、小六時，有兩位老師召見她及另一位女同學A，老師問她們被告「份人係點？信唔信佢非禮女同學」，她答被告「幾好人」，但覺得被告非禮女同學「唔出奇」，A則稱不信被告會非禮女同學。

由於事出突然，她當時沒趁此機會說出自己的經歷。同日她回家，從姊姊口中得知姊姊同學的妹妹亦在校內遭被告非禮，當時X也沒將自己經歷告訴姊姊，畢業後X沒跟被告聯絡。

直至去年底，X在結婚周年紀念日當天，從手機看到女運動員報稱遭教練性侵新聞，遂鼓起勇氣向丈夫說出埋藏心底多年的秘密，丈夫鼓勵她與家人商討。及後她偕丈夫向風雨蘭社工求助，惟她與丈夫一度意見分歧，丈夫期望她盡快報案以專心照顧家庭，她則希望再三考慮清楚，最終她於去年2月偕丈夫報案。X解釋她為何鼓起勇氣報案時稱：「因為唔想麥Sir再搞其他人，亦都想同自己細個有返個交代。」