修例風波：港鐵譴責暴力毀設施　就閂站安排影響市民致歉

港鐵就近日一連串衝擊事件見記者，車務總監劉天成表示，就周六、日(8月31日及9月1日)的暴力事件及破壞感痛心，又指今早(2日)有人試圖影響車站運作，例如按動月台及車上緊急掣，令觀塘線及荃灣線服務受阻，他感謝警方在不同車站上作出行動，令上班乘客及開學同學有車出行。

劉指，近日的示威武力不斷升級，粗言辱罵港鐵前線職員，又毀站內設施，又將雜物投入機場快綫的路軌，隨時會導致出軌事故，劉對此表示憤怒，並作出最嚴厲的譴責，又指港鐵會報警及保留追究權利。他呼籲市民平心靜氣，不要為難港鐵職員。

至於港鐵近日關閉車站措施，劉指，港鐵會因應近日的公眾活動而調整服務，為鄰近遊行路線的車站作出評估，並與警方及運輸署等部門溝通，如引起不便，他願意向乘客致歉，而港鐵仍檢視如何提早通知乘客封站安排，以便他們出行。

對於有大批警員周六晚衝入港鐵太子站拘捕多人，劉表示，港鐵職員當晚察覺太子站一輛停站列車上有乘客衝突，考慮到該衝突使車站不可以繼續提供安全服務，故需要清站，強調治安方面需要警方協助維持。