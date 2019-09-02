政Whats噏：辭任總商會總裁　袁莎妮話唔會重返官場

原本係官場明日之星嘅袁莎妮(Shirley)早年辭官後，2011年喺爭議聲中成為香港總商會(總商會)總裁，最近，原來已辭職。有傳Shirley近日更捲入總商會聲明風波，有理事不滿總商會較早前發聲明要求修例衝突成立獨立調查委員會，但未有諮詢全部理事。

Shirley回覆查詢時承認已辭職，但否認離職與修例事件有關，指傳聞荒謬，總商會係有地位嘅機構，重要決定都係來自主席團。至於會否重返官場，Shirley就話唔會諗嘞，冇能力入熱廚房喎！睇嚟呢個熱廚房，真係人人避之則吉。

總商會早前曾就修訂《逃犯條例》發聲明，認為政府應正式撤回有關條例，社會應譴責暴力行為，喺事件上不稱職嘅官員必須問責，當局亦應立刻成立調查委員會，獨立審視連串事件。不過，有傳有關聲明引發總商會理事不滿，認為未獲全體理事會同意，有人話問及Shirley點解會咁樣處理，Shirley亦未能提供合理解釋。

Shirley回覆指，喺3個月前已經請辭，係因為想婚後多些時間陪家人，早已答應年底要交人，因為離職要有6個月通知，所以仍未正式離任。對於有關聲明嘅爭議，Shirley就話「好好笑、好荒謬」，仲講笑話「如果未得到領導同意，居然捱到今日都幾好嘢、內功深厚」。講完笑當然要講正經啦，佢話，總商會係有地位嘅機構，重要決定都係來自主席團咁話。

講開又講，總商會上一任總裁方志偉喺2011年辭職時，亦並非愉快離去，其時有指佢同總商會領導職不咬弦，因而提早解約。至於原本係官場明日之星嘅Shirley，離開政府放咗近一年假後，就獲聘為總商會總裁。不過，其時Shirley都喺一片爭議聲中上任，當時商會內部有聲音批評，總裁遴選過程欠缺透明度。

時至今日，Shirley已經做足8年，佢話係時候要離開嘞，其實一直都同總商會合作愉快，呢度有商界最叻嘅人，自己好好彩、學到好多嘢，依家離開都有唔捨得，亦都有啲感觸，大讚現任主席喺相當困難嘅時候，有領導風範同擔當喎！被問到會否重返官場，佢就話唔會諗嘞，冇能力入熱廚房咁話。