修例風波：防暴警旺角警署外清場　至少11人被捕

【01:23】現場示威者散去，警方完成清場，亦收隊離場。

【01:21】警方拖走一部可疑私家車進一步查驗。

【01:16】有記者怒罵警員阻止採訪，防暴警突然舉起紅旗警告示威者盡快離開，否則使用武力，其後，數名傳媒聯絡員到場了解事件，防暴警員向界限街方向離開。

【01:13】彌敦道與運動場道交界仍有大批示威者聚集，又向警員叫囂，並向多名示威者進行搜查。

【00:50】大批防暴警於彌敦道近太子道西交界一帶道路拉開防線，彌敦道南行交通受阻。

【00:30】防暴警於彌敦道近弼街交界，截停數名協助救護人士查問。

反修例引發示威衝突不斷，昨晚(2日)9時許，大約200名市民抵達港鐵太子站外的旺角警署聚集，不少人於太子站出入口對開擺放白花，又不時高叫口號，現場有穿着黑衣的市民以雷射向警署照射。及至深夜11時左右，大批防暴警到場驅散，期施放催淚彈及胡椒噴霧，有人被制服在地上，有多名人士被推跌，場面混亂。

現場消息指，警方於驅散行動中拘捕一男一女，一名在場協助救傷女子疑吸入煙霧不適，狀甚痛苦，淚流不斷，由其他救護員協助護理；大批示威者隨後沿彌敦道往尖沙咀方向後退，防暴警亦不斷推進，至今日(3日)凌晨零時許更急速向前推進，部分警員追至弼街近荔枝角道交界基榮小學對開制服逾10名人士。