食環署油塘網絡攝錄機兩度遭殃　鏡頭被拆燈柱拗曲

位於油塘中心的一支網絡攝錄機三日內兩度被人拆走及破壞。

再有具攝錄功能燈柱設施被毀，今次到食物環境衞生署遭殃。該署早前在全港多區的非法棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機，其中位於嘉榮街油塘中心四座外的一支網絡攝錄機，三日內兩度遭人拆走及破壞。警方證實承辦商已報警求助，暫列作有物件損毀。

該網絡攝錄機主要是監察嘉華商場三座對出一帶的情況，上月才啟用。惟上星期五，攝錄機組被發現不翼而飛，整組攝綠機連鏡頭及電箱等被人拆走。承辦商按合約要求，上星期六在原位重新安裝新的攝錄機。

惟在剛過去的星期日，新安裝的攝錄機組再遭人惡意破壞，上半支柱遭人惡意拗曲呈約二十度傾斜，有倒塌危險，承辦商最後將之移除。

警方證實本星期日接獲一名女子報案，是網絡攝錄機的承辦商，指該攝錄機於當日凌晨時分仍然運作正常，但至早上八時，卻發現被損毀。據悉警方曾派員到場調查。

食環署回覆東網時，證實上星期五收到相關服務承辦商報告，指有關地點的網絡攝錄機受損，事件已交由警方調查。食環署指網絡攝錄機系統只用作監察非法棄置垃圾黑點的情況，該系統不具面容辨識功能，而所有錄像的儲存和傳送須經加密處理及符合政府資訊科技保安的要求。食環署在全港共一百個非法棄置垃圾地點安裝網絡攝錄機，以遏止非法棄置垃圾問題。每年預算開支約為一千六百萬港元。

智能攝錄機最近被質疑具有面容辨識功能，令人擔心個人資料被挪用，觀塘區上月舉行遊行活動期間，便有廿支智慧燈柱被拆毀。今次食環署的網絡攝錄機同樣遭殃。