護老者以子女配偶為主　姻親友鄰份屬難得

家有一老如有一寶，但要照顧身體機能有中度或嚴重缺損的長者的起居飲食、打針餵藥或購買日用品等，絕對不是一件輕省事。除了子女盡責任照顧雙親，或另一半照顧老伴外，根據社會福利署的護老者試驗計劃，揭示有不少全職照顧者身份特殊，他們願意照顧子女的岳父母或翁姑，或雙方只是朋友或一般親戚關係，甚至是非親非故的鄰居，實屬難得。

關愛基金自2014年及2016年分別推出為低收入家庭護老者提供生活津貼試驗計劃，及殘疾人士照顧者試驗計劃，2計劃現已由社署推行，截至今年6月底，分別有5694名護老者及2298名殘疾人士照顧者。這批照顧者並非每周只探望1至2小時的業餘性質，而是每月不少於80小時照顧時數，即例如20天每天照顧4小時或以上，或每天照顧至少3小時的頻密程度。

社署分析當中沒有工作收入的3344名護老者及1521名殘疾人士照顧者，與被照顧者的關係。在3479名被照顧的長者中，60%為照顧者的父母，佔2060人；有1107人為照顧者的配偶。被照顧是姻親有206人、祖父母有27人、兄弟姊妹有42人。令人驚訝是，有16名受照顧者和照顧者是朋友，20人是其他親屬，1人是鄰居。

在1545名受照顧的殘疾人士中，88%受照顧者是子女，佔1369人，反映父母擔當主要照顧者。62名被照顧者與照顧者為兄弟姊妹關係，51人為配偶，48名是父母、祖父母或孫的身份。還有12名殘疾人士由朋友或親屬照顧。

現時護老者或殘疾人士照顧者符合入息規定才可得到津貼，照顧１人每月可得到2400元，照顧超過1名最多可得4800元。勞工及福利局局長羅致光日前表示，政府正考慮制訂全面的照顧者政策，現已經展開預備工作。