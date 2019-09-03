東方日報A1：貿戰暴亂夾擊　零售慘跌7成

貿易戰及暴亂夾擊，零售業生意額慘跌七成！反修例風暴持續近三個月，本港零售業工會昨公布調查，顯示遊客旺區成為銷售重災區，生意額下跌三成至七成以上不等，連累員工收入暴跌，不單止佣金減半，更被要求補回因示威活動提早收舖的工時，甚至是扣人工，形容現時「仲慘過沙士同佔中」，未來更面對裁員潮，促請港府為業界提供緊急失業援助金。有零售業資方代表直言，現時距離百業蕭條不遠矣，譏諷部分工會搞罷工活動是幫資方解決難題，坦言︰「有啲行家都同伙記講唔使咁鬼祟罷工喎，直情光明正大去做，但係無薪假咋嘛！」

反修例示威浪潮自六月爆發以來至今仍未平息，且愈演愈烈，令各地訪港旅客大跌，旅遊業、酒店業及飲食業等行業首當其衝被牽連，其中以零售業影響最大。工聯會屬會香港百貨、商業僱員總會上月廿七至卅日，訪問八百卅二名從事百貨及零售的從業員，結果顯示，大部分受訪者任職的店舖生意額下跌三成至七成以上不等，有兩成七受訪者稱，資方需要員工補回因示威而提早關門的工時或扣薪。

至於收入方面，六成人指近兩個月收入比去年同期下跌，部分人佣金更減少五成或以上，另有六成表明對未來零售業感到悲觀。工會會務總幹事林志忠表示，百貨零售界受中美貿易戰影響疲態畢露，加上六月起連串示威行動令訪港人數大跌，亦打擊港人消費意欲，令業界雪上加霜。

零售及批發從業員協會理事長蔡宗建指，藥房、化妝品店深受影響，有在銅鑼灣銷售藥妝的零售業員工指，因示威活動頻頻發生，「一個月拉幾日閘」，如上月卅一日只營業兩個多小時，原定要有三百萬元營業額，近月只有一百萬元，員工僅取底薪，失去三千元以上的佣金。

蔡又指，有位於尖東的茶葉工藝品店舖月租六萬元，每月要達十萬元以上的營業額，但七月及八月只有不足兩萬元，「連人工都唔夠畀」，另有上環的百貨公司由於生意淡薄，已要求員工放年假或無薪假期。他形容，「仲慘過沙士同佔中」，不少商舖「拍烏蠅」，擔心未來情況會更慘淡，持續惡化下會出現裁員潮。

批發及零售界立法會議員邵家輝指，不忍同業坐以待斃，近日已四出約見業主商討租金寬免，獲部分地產商答應會推出租務優惠。不過，他明言長貧難顧，員工難免亦要受影響，相信放無薪假、直接減薪的情況陸續有來，又指部分工會現時搞罷工的行動是幫助僱主解決難題。

除零售業銷情慘淡，飲食業生意亦直線插水。香港餐務管理協會主席梁振華指，市區酒樓的生意在過去一個月減少三至四成，如是專做內地團團餐的食肆更減少五成或以上，即使是騷亂未蔓延到的屋邨地區，邨內食肆的生意額亦減少一至兩成不等。他建議港府倣效當年沙士做法，房委會轄下商舖推出為期三個月、每月減租一半的措施，並推出手續簡易、上限為兩百萬元的低息貸款，與業界共度時艱。