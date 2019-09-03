探射燈：車租連年加　貴過私人屋苑

轉售後的停車場租金直逼私人屋苑，車主惟有排政府轄下的停車場。

近年領展陸續出售旗下屋邨商場及停車場，當中不少由基匯資本接手，惟連年加價，租金直逼私人屋苑。自4月起，領展轄下停車場月租增加12.7%，基匯資本轄下停車場租金則增加約12.6%，高於房委會月租平均6%的升幅。

當中位於慈雲山慈正邨一至三期的停車場，屬基匯資本管理。其私家車車位加幅高達逾13%，加價後的租金甚至高於太古城、美孚新邨等十大屋苑。另外，由領展管理的筲箕灣興東邨停車場，月租高達3780港元，較同區的太古城車位月租貴。

興東東熹環境關注組召集人張振傑指，興東邨停車場於2012年的車位租金只需1600元，但近年每年租金增加約1成，「街坊租屋都係2000、3000蚊，泊停車場要成4000蚊，對公屋區搵食車好唔人道。」他續指，由於租金過高，停車場內有不少空置車位，居民選擇將車輛泊於耀興道，影響交通安全。他坦言，區內停車場被壟斷，建議政府增加車位及多層停車場，應付車位不足的問題。

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