探射燈：外判商懶理　政府停車場多死車

最新一份審計報告揭發，全港11個政府多層停車場共提供5500多個車位，惟截至去年底，有13輛死車，其中10輛被棄置逾1至11年不等，令庫房至少少收340萬港元泊車費。有關注團體直言，政府停車場多交由外判公司管理，管理死車問題有欠積極。

除了政府停車場，屋邨停車場亦告淪陷，屬領展管理的東涌逸東邨停車場，至少11輛車被鎖上，其中一輛黑色私家車的行車證於2016年已過期，車輛前胎被扣上車鎖，車身封上半吋厚塵，估計該車輛拖欠泊車費近11萬港元。由基匯資本管理的觀塘啟業邨停車場，亦有兩輛無人認領車輛，一輛沒有展示行車證，車窗寫上廣告，另一架的行車證則已於去年過期。

「（外判商）唔係太擔心生意，愛理不理，唔同私人停車場，少咗個位就少咗個收入，會用盡唔同方法清理。」香港汽車會會長李耀培指批評，現時死車通報機制繁複，建議簡化程序，並為外判商制定指引，例如3個月未有交租，先拖車到較偏僻的收集中心，便可騰出停車場車位讓有需要的駕駛人士。

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