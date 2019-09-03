探射燈：支柱裂　甩石屎　無灑水　舊屋邨車場埋奪命危機

屋邨停車場因管理不善，令車主泊車心驚驚。香港仔華貴邨的停車場多條主力柱因滲漏而出現爆裂，嚴重的出現石屎剝落，更有「鐘乳石」形成，專家警告情況持續，不排除有倒塌危險，呼籲盡快維修。另外，東網在巡查的屋邨停車場中，一半未有完全安裝自動灑水系統，甚至有停車場在大火後仍未有採取相應措施。

居於華貴邨的歐先生表示，日前往上址停車場泊車，發現車位附近柱位有大量裂痕，石屎剝落亦十分嚴重，令他擔心上址泊車的安全。東網記者日前偕同資深驗樓師賴達明前往視察，發現上址6條主力柱均出現不同程度的破損，受影響的最少有15個車位，有主力柱以至橫樑亦出現大規模鋼筋外露，並有多條深裂痕，擴至整條主力柱，並延伸至上層停車場，同時更有石屎散落一地。

賴以儀器掃描，他表示，有主力柱與橫樑接駁位置呈屬異常低溫帶，即有明顯滲漏，附近亦出現因長期滲漏的小型「鐘乳石」，估計由停車場地面露天位置去水問題引起。他又指情況持續，不排除會出現地台傾斜，或有倒塌的危險。另外，香港工程師學會結構分部前任主席劉志健指，有關情況應該由地下石屎板日久失修所致，建議要盡快處理，並同時禁止上層停泊車輛，以免增加石屎負荷。

此外，記者日前隨機抽樣巡查12個屋邨停車場，發現最少6個未有完全安裝自動灑水系統。其中沒有安裝有關系統的大圍顯徑邨停車場在8月下旬發生火警，大火蔓延3層，記者日前到訪，停車場外牆搭起棚架，並看見多輛被燒毀的車輛，仍停泊原處等候處理。沙田區議員吳錦雄表示，上址已非首次發生火警，早於2015年發生大火後，他曾向管理公司要求安裝自動灑水系統，惟至今仍不了了之。

協昌消防顧問工程公司業務總經理黃偉焯解釋，不少屋邨興建已久，當年未有裝設灑水系統，雖然陸續有商場加裝，惟進度緩慢，且未擴至停車場。另外，香港工程師學會消防分部發言人林振敏指，裝設灑水系統有助偵查火警，甚至可控制及撲滅火種。

立法會公屋及居屋商場、街市及停車場事宜小組委員會副主席何啟明批評，房委會將物業出售後，相關機構管理有欠妥善，無疑是罔顧市民安全。

東網向華貴坊停車場管理公司查詢，惟至今未獲回覆。領展發言人指，旗下停車場會作定期進行檢查，並會按個別條件，考慮是否安裝自動灑水系統。

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