Dr.東：父帶4歲子參加親子跑　培養興趣磨練意志

親子跑除了可拉近親子關係，亦有助培養小朋友對運動的興趣及磨練鬥志。註冊社工張納基在兒子張靖藍4歲那年，已帶他參加親子跑步比賽，翌年繼續參與，原本容易半途而廢、需要爸爸抱着跑的小靖藍，透過不斷的跑步訓練，學懂堅持及鍛煉意志力，第二年的親子跑已能獨自完成賽事，並打破自己的速度紀錄。

張父向來熱愛跑步，在靖藍踏入4歲符合參加親子跑的年齡後，即帶他報名參加跑步活動，並經常到樓下公園練跑。他指兒子當時始終年紀太小，不太肯聽大人指令，時常亂跑亂衝，父母要不斷提點及提醒他「跑慢點」，才肯停下來。第一年參加親子跑時，跑到半路已不願走動，要張父抱起他走到終點。

不過，有耐性的張父並無放棄，經常帶靖藍練跑，並多作鼓勵及在旁陪跑，讓他掌握適當的節奏。靖藍第二年再參加親子跑時，已可獨自跑畢全程，約兩公里的賽事只用了20分鐘，較第一次的25分鐘還要快。今年6歲的靖藍會再次參賽，並給自己訂下18分鐘完成賽事的目標。

張父表示，眼見靖藍的意志力愈來愈強，他認為是跑步磨練得來的成果，跑步比賽可以讓小朋友學懂堅持及不放棄的精神。他亦不會過分擔心兒子跑步時跌倒或受傷，認為這些都是學習跑步的必經過程，只要家長陪伴一起跑，已可大大減低小朋友受傷的機會。