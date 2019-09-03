Dr.東：親子跑宜先訓練正確跑姿　跑前7周開始備戰

近年流行短程的親子跑，但家長切勿小覷這些「輕量級」的跑步比賽，想跑得又快又安全，小朋友「上陣」前必須做好備戰。有教練指小朋友跑步最常犯的錯誤是胡亂跑或死衝，容易跌倒或扭傷腳，因此家長切忌開首便為小朋友進行長跑訓練，需先鍛煉節奏及協調能力，調整正確跑姿，然後才訓練心肺耐力，建議比賽前7個星期便要開始備戰。

聖雅各福群會慈善跑大會顧問教練潘誌豪表示，小朋友跑步有不少錯誤姿勢，較常見是後腳不自然地向後勾起，或腳掌落地時用力太大，增加膝蓋壓力。他提醒跑步時雙腳永遠不會同時落地，但部分小朋友卻犯上此一錯誤，甚至喜歡「拖腳跑」，這些跑姿均會增加受傷的危機。

潘指小朋友跑姿不良主要緣於節奏或協調能力不佳，小於11歲的小朋友，應先着重訓練協調力、平衡力及反應力，發展小腿及前臂等肌肉，令身體更靈活敏捷。他建議練跑時可配合器材，例如「敏捷梯」，透過在梯格前後移動或不同跳躍方式，訓練雙腳的協調、反應及節奏；用迷你雪糕筒或水杯每隔一段距離排成直線，亦可鍛煉提腿跑；跳繩或跑樓梯，則可訓練雙腳肌肉及協調。

要訓練正確跑步姿勢，潘提醒要屈膝提腿跑，腳掌落地時盡量輕力，除了可減低雙膝的承受力，步履亦較輕盈及靈活；多練弓箭步可練習平衡力及防跌。當肌肉協調能力提升，便可鍛煉心肺耐力。潘不建議小朋友進行長跑訓練，反而可做重複性的短跑訓練，4至6歲可跑30米，7至9歲可增至40至50米，10至12歲可進行60米；先從5次開始做起，循序漸進地加至10次。

潘認為賽前7個星期便須開始練跑，每星期至少練習3次，每次約1至1個半小時。賽前亦應進行與比賽賽程距離相同的模擬訓練，若比賽於早上舉行，訓練亦應於早上進行，以便身體習慣及適應。跑步前盡量避免進食奶類食物，可選擇果汁及三文治，亦不宜吃得太飽；賽後可適量補充電解質。

聖雅各福群會於10月20日舉行八公里挑戰賽及2公里親子賽的大型慈善跑，藉此為食物銀行籌款扶貧幫困。有關賽事於9月16日截止報名，親子賽讓4至12歲兒童與家長一同參加，市民如欲查詢詳情，可致電2831 3232。

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