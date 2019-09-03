網民熱話：請司機要十八般武藝？網民：揸巴士好過

有公司招聘司機既要識揸車，又要有會計知識，網民形容要「精通十八般武藝」。（互聯網）

要得一份「筍工」，學歷當然好重要，但原來連做司機都需要一份好CV。近日有一則司機招聘廣告。雖然沒有學歷要求，但需要一般語文基礎、會計知識、電腦知識等要求。有網民形容做司機，需要「精通十八般武藝」。

招聘廣告上月29日刊登於勞工處網站，網民Eric Chow將廣告轉貼Facebook群組「馬路的事討論區」。廣告所見，是一間招聘有限公司招聘本地家庭司機兼助理，需負責接送老闆及家人、助理工作、協助老闆處理私人事務。雖然招聘廣告寫明無學歷要求，但需要一般語文能力（中文、英文、普通話），而且要有閱讀能力、會計知識、中英文電腦操作，以及駕駛執照。雖然每月人工達$25,000，但每周需工作6天，而且一天要工作11小時，可謂「學歷高，人工低」的工作。

貼文發出後引起網民熱烈討論，有人質疑「咁都叫沒有學歷要求？」。有網民亦批評「工時太長，無法接受」、「揸巴士好過」。亦有網民揶揄「識會計嘅，都應該會識得計，呢份工做唔做得過」。

網民有話說：

Fabi Poon：6日11個鐘做埋打雜，做順豐好過

蔡仲賢：咁有要求；但人工太淡

Kun Mei Chan：會唔會過度疲勞呀？

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