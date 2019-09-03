修例風波：百名女拔舊生築人鏈　不滿學校疑噤聲

反修訂《逃犯條例》風波持續，昨日(2日)全港多間大學及中學學生參與罷課抗議，不少學生遭到警方搜身打壓及校方施壓，當中有指拔萃女書院的學生被校方禁止戴黑色口罩，要求換上校方派發的綠色口罩。約100名女拔舊生今早(3日)於校門外抗議，批評校方打壓自由發聲。身穿黑衣黑口罩的舊生組成人鏈「DGS Way」，由校門排至港鐵佐敦站出口，發起人指學校是培養年輕人公民意識及價值觀的地方，希望學校以身作則，尊重及保障學生表達的言論自由。

有份參加人鏈活動、畢業5年的女拔舊生范小姐表示，口罩顏色是學生表達意見的最低限度自由，希望學校至少可提供到安全環境予學生表達訴求。她指自己求學當年社會無如此廣泛的爭議，因此未遇過打壓情況，她明白學校可能出於好心而呼籲學生不要參與政治活動，「但表達自由最應該開始的地方就是學校，學生將來出到社會一樣會接觸到呢啲事件。」

一名女拔同學表示，校方昨日確有勸喻學生勿戴黑口罩，並派發綠色口罩，但認為校方立場可能出於保護學生，不想學生參與太多政治事件。

另一名就讀中六的莊同學就指，今日會到校園內教堂參加靜坐，指自己過去都有參與和平遊行，認為學生有表達意見的自由，不應因為恐懼而噤聲。被問到校方是否打壓學生言論自由，她指校方無明確禁止學生參與政治活動，但有勸喻學生要體諒父母擔憂，「但如果你自己想參與，相信都應該無人阻止到你。」

此外，荃灣保良局李成壁中學今早亦有約80名學生在校門外抗議，部分學生戴上防毒面具及頭盔，要求政府回應市民提出的五大訴求，約8時15分校鐘一響，大部分學生均自動返回學校，餘下2名學生繼續靜坐。