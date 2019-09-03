百元新鈔今發行　市民讚紙質好設計比舊款靚

以粵劇為主題的新版100港元「紅衫魚」鈔票今日(3日)發行，市民今起可到三家發鈔銀行各分行兌換新款鈔票。東網記者今早到旺角滙豐銀行觀察，兌換新鈔市民不多，不少人是兌錢後才知有新鈔發行。100港元新鈔票採用粵劇花旦肖像設計，早前被嘲笑與俗稱「陰司紙」的冥鈔相似，有市民指「望落都似似哋陰司紙」，但認為新鈔紙質較好，較喜歡新鈔的款式。

市民梁先生表示，並非故意去兌換新鈔，恰巧自助櫃員機壞了，改到人手櫃位提款，才知有新的100港元鈔票發行，認為排隊人數與平時無大分別。他指新鈔設計具有中國文化特色，但自己沒有收集新鈔習慣，亦不會刻意去儲靚號碼的鈔票。他笑言100港元新鈔設計的確有「少少似陰司紙」，但認為設計比起舊款美觀。

另一位李先生指自己知悉今日有100港元新鈔發行，但沒有刻意去兌換，「我平時有儲開啲靚號碼，但吓吓要暢一大堆先有，倒不如出面畀多十蚊八蚊同人買好過啦！」他指靚號碼的鈔票只要避開代表不吉利的「4」字及「7」字就可，或最尾三個數字相同。早前發行1000港元及500港元新鈔時，他亦有儲起靚號碼的鈔票。

報紙檔檔主謝女士表示，100港元新鈔的圖案特別及較清晰，不擔心收到假鈔。她指小販檔一般只靠手感去分辨真假鈔，「我哋一日接觸咁多錢，好易分到，真錢通常質地厚啲，有實質感，凸紋明顯啲。」

香港3間發鈔銀行的100港元新鈔設計各具特色，滙豐銀行以書生及小姐庭園相會構圖；中銀香港以閨閣女子作題；渣打香港則以身穿蟒袍及鳳冠霞帔的駙馬與公主為構思。舊版鈔票繼續是法定貨幣，與新鈔同時流通。5種面額的新鈔票配以不同主題，背面改以直幅方式的版面設計，有別於傳統橫向設計，其中面額1000及500港元新鈔先後於去年底及今年初推出。其餘兩個面額即50和20港元新鈔，預計明年年初發行。