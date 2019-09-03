設計師非禮女童脫罪　官指事主證供真實性成疑

現年37歲的平面設計師約於6年前在巴士上認識一名小學女生後，帶她到上層尾座，涉嫌捉着她的手隔褲放在自己下體上。事隔5年後，他再約該女生到家中玩遊戲，期間涉捉着她的手替自己手淫和強吻她。被告方世琦被控兩項向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為及一項非禮罪，今日(3日)區域法院裁定被告全部罪名不成立。

法庭裁決時指，雖然案發時女事主X年僅10歲，未必懂得應對或反抗指稱的侵犯行為。惟兩人重遇後，X不但沒有無視被告，反而主動聯絡他，更應約到被告家中跟他單獨會面，其表現與她的不快經歷不符。法庭亦留意到X作供時的神情，認為她聰明且意志堅強，勇於發聲要求澄清問題，甚至與律師爭拗，實難明白以此性格當時何以未能對侵犯說不。

至於兩人重遇後發生在被告家中的事情，法庭同樣地認為據X所述被告並非突然施襲，而是逐步得寸進尺，X說她很早便察覺「瀨嘢」，她有很多機會拒絕甚至離開，但她始終沒有出聲，甚至還繼續打機。

法庭明言對X證供真實性成疑，雖然被告去跟細他廿多年的小學女生交朋友，更趁妻女不在家邀她到家單獨相處，行為都非常可疑，但基於X的證供有疑點，只能裁定被告罪名不成立。