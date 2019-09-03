國泰3航班氧氣樽被排氣　20多名執勤機組人員停飛助查

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空證實，於近期2班由多倫多前往香港的國泰航空航班，以及1班由峇里前往香港的國泰港龍航班，一些存放在機上的手提氧氣樽被發現已排氣或部分排氣，調查小組正進行內部調查，機上執勤的機艙服務員現已暫停飛行職務以協助調查，據知共涉及20多人。

國泰發言人表示，調查小組現正與所有相關單位及人士跟進此事，強調集團嚴正處理有關事件，並進行內部調查，亦已向香港民航處和警方報備有關事件。發言人續指，國泰會在每班客機起飛前進行例行檢查，最近國泰進一步提升保安措施，除起飛前外，每班航機於航程途中及降落後均會進行檢查，以確保所有緊急安全設備運作正常，保障機組人員和乘客安全。

國泰昨日(2日)向員工發出內部備忘，指公司推出機艙內監控計劃新政策即時生效，空服員須在2次飛行服務之間，至少每60分鐘檢查一次機艙、洗手間及機組休息室，確保沒有可疑活動，包括注意服務員休息室及機艙任何不尋常氣味、聲音及溫度變化，要適當存放藥物，留意乘客行為及有否爭執等。

在航機起飛前、飛行途中及降落後，空服員都要加強安全檢查各緊急設備，確保可以使用，令機組人員及乘客得到保障。此外，空服員要確保洗手間廁紙及垃圾是否正確執拾、煙霧感應器不受干擾，去水正常及地板乾爽等。