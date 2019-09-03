每日一片：運輸哥推貨遭「問候」　手推車堵路洩憤

除了車與車爭路，車與人亦會爭路，運輸工人與司機便是一例。近日有司機就在工廠區，疑因路面突然有運輸工人推着一部唧車出馬路，雙方發生口角，運輸工人疑不甘粗口問候，竟發爛渣將手推車掟出路中央阻路，行徑令人目瞪口呆。

事發於昨日(2日)中午約12時，由涉事車輛車Cam片段所見，當時司機駕車駛入工廠區，路面兩旁都泊滿車，有人正在落貨。期間一名運輸工人將一部唧車推出馬路，險發生碰撞，司機雖及時煞車，不過就顯得頗為勞氣，與乘客齊齊指罵運輸工人，期間粗口橫飛，運輸工人雖然出言反駁，不過一直處於下風，工人疑不甘受辱，突然執起一部手推車，掟到路中央，阻礙司機前進。車上兩人似乎亦未料對方有此一着，靜默一會後，其中一人率先開聲說：「走喇！就咁抽過去」。不過當車離去後，運輸工人似乎亦未下火，未有拾回手推車，隨後車輛亦被迫要繞路而過。

不少網民看過片段後，都抱食花生心態，「X得好，大大聲XX佢就啱」、「運輸一向都係鬥大聲之嘛」，不過亦有人風趣指：「反正佢掉架車仔出街，即係唔要咁話啦，即時落去執上車，多謝晒」、「咁大件垃圾，亂丟，落車幫佢掉去垃圾站」。不過亦有人指司機亦有錯：「唔使第一句小XX嘅，唔係個個接受到呢句」。