尖沙咀珠寶行劫案　「賊大亨」何東成認罪還押候判

於八、九十年代曾涉及多宗械劫案，且曾因械劫案被判囚終身，後獲減刑並於2014年獲假釋，有「賊大亨」之稱的何東成，去年5月又再「重操故業」，與另一同黨手持螺絲批到尖沙咀打劫一間珠寶金行，並成功劫走6顆鑽石，市值約550萬港元。

何於5日後被警方拘捕，並成功起回全部鑽石。何今早(3日)於高院承認一項搶劫罪，法官聽取求情後，決定押後至11月19日判刑。

據控方透露，現年61歲無業的被告，過往有8次上庭紀錄涉及41項控罪，當中包括爆竊、搶劫及誤殺等控罪，單是搶劫罪便多達25項。據控方指被告於1974年17歲時已首次犯案，19歲首次干犯搶劫罪。

控方又指，被告於1993年因涉及1986至1991年的劫案，更因開槍擊斃他人，被控19項槍劫及謀殺等罪，他否認謀殺但承認其餘控罪，及後被裁定誤殺罪成，最終被判終身監禁。不過何其後獲得減刑至監禁約37年，並於2014年獲假釋，2016年離開院舍，但仍需受懲教署監管2年，故何是於監管期間犯案。法官則要求控方查證被告在監管期間犯案，是否會影響到是次判刑。

辯方求情時指，被告出身於破碎家庭，缺乏管教下才誤入歧途，最終導致接二連三地犯案。辯方又指何在出獄後曾「搞生意」，惟生意失敗後欠債故才犯案。何在犯案後因深感後悔而與教會朋友傾訴，最終由教友通知警方，被告亦把涉案珠寶全數交還警方及自首。律師又指何在獄中努力學習，最終獲得大學學位，辯方指相信何在此案後不會再犯案，又指何希望將來可服務社會及教會，希望仍可見到其年老母親。不過法官形容被告是職業罪犯，相信他出獄後仍有機會犯案。

案情指，被告於去年5月23日聯同其同黨戴著口罩及手套等到尖沙咀海洋中心一間珠寶店，被告以螺絲批打開珠寶店的陳列櫃，並取走價值550萬元的6顆鑽石其後離去，其後有人報警求助。直至5日後，警方於油麻地一單位拘捕被告，並於單位內起回全部失物。被告向警方表示已感後悔並承認當日連同其朋友「阿胡」齊犯案，他又稱打算向警方自首。被告稱早前因投資失利欠下巨債，又因嗜賭再欠下50萬元賭債，其後阿胡詢問他有否興趣一同打劫，他最終答應犯案。