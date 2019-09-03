修例風波：九龍醫院200醫護遊行　轟警濫權毆無辜市民

繼昨日(2日)有逾十間公立醫院發起靜坐支持三罷行動及抗議警方濫暴，今日(3日)仍有多間醫院繼續靜坐響應，當中九龍醫院發起「罷工不罷醫」靜坐及遊行，由九龍醫院西翼遊行至醫管局大樓，200名醫護人員犧牲中午放飯時間參與，沿途手持訴求單張及高叫「醫護同行，保護市民，沒有暴徒，只有暴政」等口號。有醫護直言看不過眼警權過大，將示威者甚至無辜市民打至重傷而出來發聲。

參與遊行的姓黎護士表示，過去經常參加遊行示威，認為警權過大，並於醫院行使不當警權，影響病人服務。她指8.31當日太子站發生警察阻礙救援事件，在業界引起很大回響，認為傷者延遲了2個半小時送院十分離譜。她曾聽同事指警方要求有警員在場才可接受治療，甚至限制一日一次，又要登記醫護人員名字。對於醫護在醫院集會示威會影響服務，她強調自己不會因政治立場影響對病人專業服務態度，且一直無病人投訴，她又說不擔心被秋後算帳，「企得出嚟都唔會介意。」

關姓的內科醫生表示，近日見到很多市民被警方打至重傷感到十分心痛，大家利用食飯時間站出來發聲，抗議警方濫暴濫權。他指警方經常於記者會上辯解，但有看新聞的市民都知道真相，就是示威者即使已被制服、求饒，依被警方暴打，他擔心繼續下去，警權只會愈來愈大。

於九龍醫院藥房任職的林先生指，市民一直要求五大訴求，政府一直不回應，選擇以拖延方式冷處理。他認為醫管局作為一個大型機構，在警方於醫院行使過大警權問題上要發聲，尤其醫管局在今次社會事件大程度上牽涉其中。對於有指醫管局或成為下一個猶如國泰航空公司般被秋後算帳，他有信心此情況並不會在醫院出現。