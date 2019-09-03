教師涉30年前非禮5女生　女事主與家人疏離難傾訴

西貢一間小學的男教師麥龍兒被指於30年前在校內非禮5名女生，涉嫌藉故叫她們到教師枱前，伸手入她們校裙內摸大腿、臀部及私處。案件今(2日)續於區域法院審理，女事主X接受辯方盤問。X稱曾目睹被告在課堂間叫一名女學生到教師枱，該女生流着眼淚步向教師枱，被告在其他學生面前伸手入該女生校裙內，惟因角度問題，她看不到被告有否觸摸對方身體，她也沒留意其他學生的反應。

惟辯方指出，X於去年2月報警時有將該舊同學聯絡方法交給警方，警方兩度致電查詢，該舊生承認認識X，被告亦是其英文老師，但說「印象中無非禮事件」。X對此不知情。X稱當年不敢告之同學，因被告深受學生歡迎，「麥Sir由樓梯行去有蓋操場，好多同學圍住佢，同佢揮手，叫佢留低同佢哋玩」；她亦沒告訴家人因關係疏離，「屋企人成日嗌交，成個氣氛都唔好，所以唔夠膽講」，她指若當年家人問她，她一定會如實相告。

辯方向X問及其母或姊有否教導她不要被男性侵犯？X答沒有，但X指自幼已知任何人不應伸手入她裙底，她讀小三小四時開始發育，意識到要保護自己。辯方又問X誕女後，有否被診斷患產後抑鬱？X指生產後沒有看醫生。辯方指X看到女運動員被性侵的新聞後便決定舉報被告，但她擔心單憑她一人之證供不足令被告入罪，故聯絡其他事主，包括上述舊生及姊姊同學的妹妹(即事主B)齊報警。