修例風波：港澳辦指局勢仍嚴峻　暴力示威者圖奪特區管治權

國務院港澳辦周二（3日）下午在北京舉行記者會，港澳辦新聞發言人楊光及徐露穎再次主持，介紹對香港當前局勢的看法，是港澳辦發言人在過往一個多月以來第4次會見媒體。楊光指出，現時的示威已完全變質，目的在於奪取特區管治權，現時已到了維護一國兩制的最重要關頭。

楊光指出，止暴制亂、恢復秩序成為香港社會的最廣泛共識，香港局勢目前仍然複雜嚴峻，暴徒將學生當成政治工具。現時的示威已構成犯罪，完全變質，變得和修例無關，目的在於奪取特區管治權，把香港變成獨立或半獨立的實體，使一國兩制名存實亡。目前已到了維護一國兩制的最重要關頭。

楊光亦提出3點意見，呼籲港府及各界人士要止暴制亂；將和平遊行集會及暴力犯罪區分；呼籲香港社會要聚焦經濟民生根本問題，中央會全力支持港府及林鄭，支持香港發展經濟，改善民生。

楊光回答提問時表示，激進分子提出的五大訴求已經變質，正以暴力犯罪損害香港及國際的利益，實際上這是政治恐嚇及政治犯罪。他亦指，現時一些激進分子身上表現出明顯的「顏色革命」的特徵，目的是要癱瘓特區政府，奪取管治權。而反對派議員所提的「真普選」，是要選出一個不對中央負責的行政長官。目前中央及社會的最大訴求，是止暴制亂、回歸秩序，支持行政長官和港府的工作。

有記者問及中央是否定下了平亂的最後期限，徐露穎表示沒有所謂的最後期限，希望盡早解決，愈早解決愈好，否則市民就要多付一天的代價。她亦稱，希望港府依法運用各種的手段止暴制亂。

有記者問到會否派駐軍平息亂局，徐露穎表示特區政府有意志、有能力止暴制亂，若果未能成功，中央不會坐視不理，人大可宣布香港進入緊急狀態，出動駐軍平息暴亂。對於外界指若出動駐軍，一國兩制便告終結，她表示這是錯誤的說法。

徐露穎並指，一些反對派、「港獨」分子和少數激進勢力，不遺餘力的煽動罷課，就是想藉此把街頭抗爭引入校園，把青年學生綁架在政治戰車上，成為向特區政府和中央施壓的籌碼，使這場亂局持續蔓延，用心歹毒。另外，有教育界人士鼓動學生罷課，衝破教師的職業底線，應當依法嚴厲懲戒。