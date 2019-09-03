修例風波：駐港公署斥《紐時》報道失真　批黎智英恐嚇記者

香港《逃犯條例》的反修訂風波一直未平，警民衝突日趨激烈。針對美國傳媒《紐約時報》近日採訪「禍港四人幫」之首、《壹傳媒》始創人黎智英，為其塗脂抹粉、撐腰打氣，中國外交部駐港公署發言人周二（3日）予以嚴正批駁，表示強烈義憤和堅決反對；並力數黎智英多宗罪狀，包括恐嚇記者。

發言人指出，《紐時》將「禍港亂港總策劃」的黎智英，抬舉成「有良心的攪局者」，但黎及其家人擁7本英國護照，頻頻在外國「主子」面前搖尾乞憐，鼓動對香港制裁；而黎甘當漢奸，公然叫囂為美國而戰，更揚言美國總統特朗普為其及示威者的抗爭運動「背書」的行為，令人質疑《紐時》報道缺乏事實和專業判斷。

此外，發言人指出黎智英以媒體煽動違法犯罪，讓青少年做「反中亂港」的「政治燃料」，又宣稱「看到示威者踢打警員有痛快的宣洩感」，其行為毒害青年、禍害香港，泯滅人性。而黎不法起家的傳聞不斷，如非法資金、有償新聞、恐嚇記者、誹謗他人等劣迹斑斑，甚至無端攻訐親人鄉里，終逃不過被踢出族譜、斥為「逆子」，讓宗族蒙羞。惟《紐時》稱黎具正義感和職業道德，更為其「洗白」的報道，讓人不明意欲何為。

發言人最後重申，乾坤朗朗，天理昭昭。黎智英背叛國家、香港及宗族，必將被永遠地釘在歷史的恥辱柱上！另奉勸有關媒體停止為反中禍港的頭目，以及「港獨」激進分子撐腰打氣，停止顛倒黑白、助紂為虐的行為，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

黎智英涉刑恐東方報業集團男記者案在前年6月4日傍晚發生，黎在維園涼亭出席六四祈禱會後，突走到一名在場作正常採訪的東方記者前，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已全部被錄影，有相有片。事件更令受害記者終日飽受身心及精神困擾，深感人身安全受威脅，出現心悸失眠等徵狀，需接受精神科及心理醫生治療。