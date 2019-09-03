政府擬修訂《高院條例》　精簡法庭程序

近年民事案件數量有上升趨勢，當中以免遣返聲請的司法覆核案升最多，故政府擬修訂《高等法院條例》(第4章)，以精簡法庭程序令案件的處理更便捷，如容讓只有2名法官的審理針對拒絕批予許可而提出的上訴。同時推動普遍地以書面方式處理案件，及毋需進行口頭聆訊時，法官有權根據書面材料裁決，而不需於上訴庭實地開庭等。

香港大律師公會早前去信司法機構指出，任何精簡司法程序必然會對訴訟人不利，相比於3名法官組成的上訴庭，只有2名法官的上訴庭某程度上降低了公平性，而司法機構今日(3日)回信指無法同意有關觀點，指除非只有2名法官的上訴庭一致裁定上訴人勝訴，否則實質的司法覆核申請便不可繼續，相反，若2名法官未能達成一致裁定，上訴方可申請在3名法官的上訴庭就案件重新進行爭辯。

司法機構表明，上訴程序是重要保障，而申請人的上訴權利不會受是次修訂建議的影響，又指通過提升法庭效率和適切地精簡程序，更有助訴訟人尋求司法公義，強調不論是在3名還是2名法官組成的上訴庭，修例建議均不會影響各法官在法律程序進行商議時所採取的高度公平標準。