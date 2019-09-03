修例風波：政治組織工會批警打壓　周五擬中環集會

社會及政治組織從業員工會今午(3日)宣布，申請周五(6日)在中環遮打花園舉行「反濫捕抗威權」集會。工會表示，不少社會及政治組織從業員在示威衝突現場工作時，被警方暴力對待及拘捕，特別在8月31日遊行前警方「濫暴」拘捕多名議員及議員助理，他們希望集會可為同工發聲。工會對獲批不反對通知書感到樂觀，預料約有1000人出席。

社會及政治組織從業員工會理事長鄭衍祺表示，有同工在示威現場嘗試緩解警民衝突，被警方以不同理由檢控。同工的工作是協助令社會氣氛不太緊張，但警方以暴力打壓，工會有責任向警方及市民反映不接受警暴。

身兼禾輋邨社區主任的工會理事李志宏指，沙田區議員黃學禮及許銳宇以涉嫌阻差辦公被捕。現時他們統計被捕者包括3名立法會議員、6名區議員(其中一人為雙料議員區諾軒)及5名議員助理，主要涉及非法集結、阻差辦公及在公眾地方行為不檢。

工會正就周五集會向警方申請不反對通知書，理事郭天立指明天(4日)會與警方開會，如遭反對，工會將取消集會，以保障同工及參加者安全。他稱警方曾建議他們改往維園集會，但他認為遮打花園靠近舊立法會，具象徵意義。