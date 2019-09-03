公職招聘成本高時間長　審計報告狠批效率低

澳門公職招聘制度問題多，審計署狠批效率低兼浪費資源。澳門審計署今日（3日）公布《公務人員的招聘及甄選制度》衡工量值式審計報告，發現公職招聘制度存在招聘成本高及時間冗長等問題，批評當局「效率低得有違常理」。有立法會議員指，招聘程序過長令部分部門人手不足，影響日常工作，促相關部門盡快改善制度。

有關報告指出，2011年推行的中央招聘覆蓋率低，填補職位空缺的進度不理想，加上招聘綑綁多個部門的職位空缺一併進行招聘，結果帶來更嚴重的人員錯配及更漫長的開考時間。至於2016年推出的統一管理開考，則出現考生重複投考，致考試報考人次較實際考生人數大增，加重部門工作負擔及加大資源投入，花費大量公帑。

審計署批評，行政公職局多年來一直邊學邊做，統籌工作亦有欠積極。工作效率低得有違常理，最終演變成各部門合力協助公職局完成職責，本末倒置，又指主責部門嚴重缺乏大局意識及公共行政績效管理而接連出錯，必須檢討及糾正。

澳門立法會議員區錦新指，澳門過往由各部門各自招聘所需人手，卻不時出現「走後門，靠關係」等情況，遂後來改以中央招聘，希望杜絕相關情況。但負責招聘工作的部門效率低，致招聘一個空缺隨時需花上逾1年時間，「結果部門補充唔到流失嘅人手，影響埋日常工作。」他促請當局加快招聘程序，提升工作效率。

行政公職局回應指，十分重視及認同報告提出的事實及建議，會密切跟進及推行優化措施，加快招聘進度，節省開考成本，提升效益。