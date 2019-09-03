政Whats噏：機場禁制令冇用？葉劉怒轟陳帆窩囊

以前香港嘅示威活動主要集中喺港島區，特別係金鐘、灣仔、銅鑼灣一帶，但今次《逃犯條例》修訂風波嘅「遍地開花」，其中一個戰場係機場，有示威者意圖堵塞機場或來往機場嘅通道，務求癱瘓機場運作，搞到機場管理局要向法庭申請禁制令，不過運輸及房屋局局長陳帆日前喺跨部門記者會上竟然話禁制令冇用，隨即惹嚟立法會議員葉劉淑儀不滿，怒轟陳帆混帳、窩囊至極！

查實示威者早期喺機場嘅示威，主要都係喺離境大堂集會，向入境旅客講述香港情況，務求引起更多國際關注，係「和理非」示威為主，但去到上月12日，示威者行動升級，佢哋喺入境大堂聚集，搞到大量航班被迫取消，癱瘓機場運作；及至14日，法庭就頒下禁制令，禁止任何人士意圖阻礙或干擾機場運作，期間一度無限制延長，機場風波先暫告一段落。

之但係去到9月1日，機場再次受到示威者破壞，點知陳帆就話，禁制令只係喺市民尊重法治嘅情況下先至可以運作，又指示威者人為破壞情況普遍，所以禁制令並無效用。呢句說話就激嬲咗葉劉，直言感到憤怒同非常不滿，大鬧佢身為局長出此言論實屬混帳，仲話自上月14日至本月1日期間，禁制令明顯有助機場回復正常運作，反問陳帆點解覺得無效？

葉劉話示威者喺機場破壞，唔單止係觸犯咗法庭禁制令，同時違反咗機管局嘅附例，大鬧機管局點解唔喺示威者破壞前，就根據附例採取適當行動，直斥若陳帆採取行動，機場受到嘅破壞同混亂應可避免，但佢就一直龜縮，直到獲頒禁制令。

佢又認為禁制令機場爭取到兩周嘅寶貴時間，等機場可以恢復正常運作，而且係重要嘅法律理據，若果日後再有示威者破壞機場運作，可以以此逮捕，可見禁制令作用不淺。明明有用就話冇用，難怪葉劉大鬧陳帆窩囊至極啦！

查實示威者依家仲討論緊會唔會喺9月7日再次去機場示威，如果要保障來往機場嘅旅客同市民、背後嘅商業利益同國際聲譽，睇怕陳帆都要快啲諗定計，做啲預防措施先得喇！