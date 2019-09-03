政Whats噏：陳健波引用譚校長金曲　冀往昔香港復現眼前

持續咗近三個月嘅反修例遊行集會，令社會嚴重撕裂。立法會保險界議員陳健波(波哥)拍咗段短片，仲用咗譚詠麟經典金曲《誰可改變》嘅歌詞，話若要令香港回復理性、和平同包容嘅日子，首先各級政府官員同老師都有責任改變自己。

喺短片中，波哥一開始就讀出「將光陰倒轉，再讓往日，復現眼前」幾句歌詞，諭意點樣返番去昔日穩定嘅日子？佢話政府官員比大部分人好好彩，因為佢哋嘅係鐵飯碗、薪高糧準，但亦都有責任管治好同做好政府工作，特別係高薪厚祿嘅高官更加要「的起心肝」，有心有力，唔怕承擔，將香港各種問題當正係自己屋企問題解決，市民怨氣自然會減少。

唔單止政府官員要改變，佢話老師都要改變，事關老師嘅言行好影響學生，作為一位負責任嘅老師，唔應該幫學生洗腦，將自己嘅諗法硬加係學生身上，反而要擴闊學生嘅視野，提升思考質素，包括有多角度分析，學生得到知識後畀佢哋有個人選擇。

臨尾佢話日後香港將交託喺年輕人手上，但見到最近有十幾歲嘅學生被捕，身上被搜獲武器同汽油彈，反問究竟係邊個將年輕人推向剃刀邊緣，咁樣大家點會唔痛心、擔心、憂心同傷心呢？唔知道關心香港嘅你，聽完佢咁講又會唔會有共鳴呢？