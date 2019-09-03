政Whats噏：蕭偉強勸勿幫別有用心者供彈藥

蕭偉強呼籲示威者「停一停，諗一諗」，唔好再犧牲自己。

針對《逃犯條例》修訂的示威持續，早前多位前政府問責官員聯署，促請政府成立獨立調查委員會調查事件，有份聯署嘅勞工及福利局前局長蕭偉強今日(3日)凌晨喺社交網站貼文，話見到示威者持續升級嘅破壞同暴力，勸他們吸取教訓，唔好幫咗一啲別有用心、樂見玉石俱焚嘅人提供彈藥。

蕭偉強喺貼文開首，就話對7月21日白衣人喺西鐵元朗站襲擊市民感到好憤怒，為警方喺港鐵站内無差别使用武力感到好反感，同時亦為部分激進示威人士無差别嘅破壞衝擊感到十分痛心，佢強調對任何一方嘅暴力都應該拒絶，唔能夠有雙重標準，唔能夠亂撐。

對於8月31日同9月1日嘅激烈衝突，佢話示威人士持續升級嘅破壞同暴力，係咪能夠以智仁制約勇武，免墮入暴力陷阱，為一些别有用心、樂見玉石俱焚嘅人提供彈藥！？

佢話追求公義去改革社會嘅路一向都係好漫長，反修例事件已令在位者唔能夠唔深刻去反省同正視問題，而佢一直提醒唔應該用唔公義嘅手法爭取公義，因為不單止會不自覺同不停降低道德標準，亦會偏離初心，為侵害其他人嘅行為搵藉口，並再次呼籲示威者「停一停，諗一諗」，唔好再犧牲自己。