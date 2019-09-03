阿王辣爆：恐怖暴力罩香港　引用《緊急法》助平亂

反修例風波愈演愈烈，香港暴力示威活動升級。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興，形容恐怖主義籠罩香江，促港府實施《緊急情況規例條例》（簡稱《緊急法》），包括實施宵禁令、禁止示威者蒙面等手段止暴制亂。

王國興指，暴徒大肆破壞港鐵車站設施，向港鐵及機場鐵路路軌投擲雜物，稍有不慎隨時車毀人亡。另有示威者投擲大量汽油彈，嚴重威脅市民安全，甚至有十三歲男童被捕時，警方從其身上搜出汽油彈及火機。王慨嘆男童被人利用，「唔知驚、唔知死」，若在車廂縱火，會釀嚴重傷亡。另外有商舖公然發「國難財」，恬不知恥。

暴力衝突不斷升級，王國興指這類破壞行動，無法迫政府答應民間「五大訴求」，反而助長恐怖分子氣燄，呼籲示威者與恐怖暴力行為劃清界線。王認為，以壹傳媒黎智英為首的「禍港四人幫」，企圖透過連場示威活動，以影響政局，達到奪權目的。

美國駐港澳總領事館近日兩度被塗污，涉案內地男子均被快速審判。王炮轟司法不公，在暴力示威活動中，有示威者獲放生後犯案。而警方早前在荃灣工廈單位搗破一個炸藥工場，有被捕男子竟獲准保釋候查。相反愛國人士塗污美國領事館，快速被判入獄服刑，王諷刺律政司司長鄭若驊成為美國駐港機構的守護神。

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