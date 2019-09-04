修例風波：《緊急法》不需經立法會　極短時間可實施

坊間近日流傳港府考慮運用俗稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》，以圖平定反修例爭議引起的連串暴力事件，有法律界人士指，有關條例不需經過立法會，只需行政長官會同行政會議通過並刊憲，就能極短時間內實施。根據《緊急法》，可就任何罪行規定任何刑罰及制裁，最高刑罰可以包括強制性終身監禁，但不包括死刑。如規例無規定其他刑罰，則任何人違反此法訂立的規例而被定罪，可處罰款五千港元及監禁兩年。

《緊急法》訂明，行政長官會同行政會議認為屬緊急情況或危害公安的情況時，就可訂立任何認為合乎公眾利益的規例。執業大律師陸偉雄指，啟動《緊急法》的程序簡單，只需特首會同行會同意，就可在短時間內通過及實行。他續稱，香港所有法例必須刊憲才可生效，而特首會同行會如按《緊急法》訂下規例，該等規例亦會視為法例的一部分，故必須刊憲。而按法例所述，根據此法訂立的任何規例，「須持續有效至行政長官會同行政會議藉命令廢除為止」。

另一名執業大律師龔靜儀稱，《緊急法》顧名思義是緊急情況才實施，特首會同行會權力廣泛，「如刊憲都趕唔切」，就有權擱置刊憲程序、或加入條文先實施後刊憲。坊間另有聲音質疑實施《緊急法》有違《基本法》，龔指不排除有人司法覆核挑戰，但港府一旦動用《緊急法》，其實已可即時實施，除非有人成功向法庭申請禁制令，才需暫停施行，但她認為一九九七年之前多方曾審視香港法例，無問題才會得以保留，認為該法最終被裁定違憲機會不大。